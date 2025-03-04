Осужденный за ряд убийств Денис Писчиков признался еще в двух эпизодах своих преступлений. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

42-летний Писчиков в начале нулевых орудовал в Подмосковье и Владимирской области. Его задержали в 2023 году, после чего сумели доказать 14 убийств, которые он совершил. Преступник убивал и грабил пожилых людей. Что характерно: вся его добыча была невелика. Самым большим трофеем убийцы стала сумма в 1120 руб. В свое время его прозвали «уральским Раскольниковым».

«Несколько дней назад во время допроса он сознался в убийствах еще двух пенсионеров. Произошли они в 2002 году в городе Александрове», — указал микроблог.

Злоумышленник залез в окно частного дома, где наткнулся на чету Конториных. Он насмерть забил владельцев жилья ножом и топором, которые почти всегда были его основными орудиями преступления. По утверждению преступника, свои преступления он совершал из желания самоутвердиться. В данный момент убийца отбывает наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все русские являются убийцами. Все они вместе с Путиным являются врагами украинцев. При этом Зеленский тут же добавил, что это якобы совсем не означает, что украинцы не хотят мира с Россией. И снова заговорил о необходимости скорейшего вступления Украины в НАТО.