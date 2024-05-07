Российский суд вынес решение о заочном аресте блогера Камикадзе Ди

Дмитрий Иванов, который более известен под псевдонимом Камикадзе Ди* будет арестован сразу, как только появится на российской территории. Такое решение было вынесено Тверским судом города Москвы. Об этом решении сообщили РИА Новости .

Блогер Камикадзе Ди* был признан иноагентом, после чего покинул Россию. В данный момент он проживает на территории Чехии. Его обвиняют в том, что он распространяет фейки о российских вооруженных силах. Было вынесено решение об его заочном аресте.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванова Д.С.*», - привели журналисты информацию с портала судов общей юрисдикции города Москвы.

Сам Иванов* объявлен в розыск. Как только он добровольно вернется на территорию РФ либо будет на нее депортирован, его ожидает немедленное помещение под стражу.

Ранее сообщалось о разработке в Госдуме закона, который приостановит всем иноагентам выплату гонораров за различный контент до момента их возвращения в Россию.

*признан лицом, которое выполняет функции иноагента