В Госдуме разрабатывается закон для заморозки выплат авторам-иноагентам

В российской Государственной Думе ведутся обсуждения проекта закона, который бы заморозил на специальных счетах выплаты с монетизации авторам контента, призванным иноагентами в стране. Соответствующее заявление сделали журналисты издания «Ъ» со ссылкой на источники.

Источники сообщили изданию о том, что рабочая группа в Думе под руководством вице-спикера Ирины Яровой предлагает открыть для выплат иноагентов спецсчета, на которые цифровые платформы бы накапливали вознаграждения до тех пор, пока автор, признанный иноагентом, не вернется на родину.

Подчеркивается также, что данная схема является альтернативой для полного удаления контента иноагентов с платформ. Источники также уточнили, что к данному обсуждению уже был привлечен Минюст, который, как предполагается, и будет впоследствии открывать спецсчета на имена иноагентов.

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