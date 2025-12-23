Российский турист атакован муреной на пляже в Хургаде

В популярном египетском курорте Хургада произошел опасный инцидент с участием морского хищника. На территории отеля Beach Albatros мурена набросилась на отдыхающего россиянина, нанеся ему серьезную травму.

Нападение произошло непосредственно у берега. Рыба вцепилась в ногу мужчины, после чего очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы. Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь, и его госпитализировали. Как отмечают специалисты, укус мурены крайне опасен: он оставляет рваные раны, а токсины в слизи рыбы могут привести к тяжелому воспалению и нагноению.

Снятые свидетелями кадры показывают, как после инцидента местные жители или сотрудники отеля изловили хищницу, поместили ее в пакет и увезли, чтобы выпустить в открытом море вдали от пляжной зоны. Несмотря на агрессивное поведение в данной ситуации, биологи подчеркивают, что мурены обычно не нападают на людей первыми, если не чувствуют угрозы или провокации со стороны человека.