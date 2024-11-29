Российский турист раскрыл причину срыва круиза в Антарктиду

Круизный корабль компании Swan Hellenic прервал свой маршрут в Антарктиду не по причине поломки, а из-за вибрации в одном из двигателей. В итоге было решено не рисковать, проходя через ледяные воды и сильные волны, и направиться в аргентинскую Ушуайю для устранения неисправности, сообщило РИА Новости гендиректор туроператора ITM group Константин Мальков, который находится на борту судна.

«Было опасно идти на двигателе, который мог в любую минуту выйти из строя. Я считаю, что правильное решение и нам фактически спасли жизнь», — сказал Мальков.

Он добавил, что выбор Ушуайи поможет судну избежать опасных участков, таких как пролив Дрейка и сама Антарктида.

По его информации, на борту судна находятся около 10 туристов из Великобритании, более 20 россиян и свыше 100 туристов из Китая.

По словам туристки из Волгограда Натальи Литвиновой, пассажиры выразили огорчение и даже плакали, узнав, что поездка в Антарктиду отменена из-за неисправности одного из винтов, так как для многих это был последний шанс увидеть этот континент.

Ранее сообщалось, что некоторые российские туристы начали голодовку с требованием полной компенсации, но организаторы предложили 50% возврат или 65% скидку на будущие круизы. По данным СМИ, проблемы с двигателем затруднили путешествие более 170 пассажиров.