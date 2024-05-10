Российский удар уничтожил склад тяжелой техники и боеприпасов в Николаевской области

Российская армия нанесла воздушный удар по поселку Ольшанское, который расположен в Николаевской области. В результате был уничтожен крупный склад ВСУ. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Его слова привел ТАСС .

Украинская армия устроила на одной из ферм в Ольшанском склад. В нем хранились боекомплекты, а также военная техника.

«Сегодня ночью был прилет. По нашим данным, прилетело в фермерское строение, полное БК и тяжелой техники», - указал он.

После этого удара на складе возник пожар, в котором происходили повторные детонации боеприпасов. По этой причине пожарным, которые приехали тушить огонь, пришлось работать в бронежилетах.

Ранее власти Харькова заявили, что будут в скором времени вынуждены начать эвакуацию города из-за российского наступления. Губернатор Синегубов считает, что ВС РФ предпримут атаку со стороны Курской области.