Российская армия продолжает уничтожение частей ВСУ, которые вторглись в Курскую область. На протяжении истекших суток 24 августа по ним был произведен удар экипажем вертолета Ка-52. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, слова его представителей привели РИА Новости.

Удару предшествовала разведка, которая установила местонахождение скопления частей противника.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике в приграничном районе Курской области», - указали в военном ведомстве.

Вертолет отстрелялся авиационными ракетами, после чего выпустил тепловые ловушки и совершил противоракетный маневр. Затем он вернулся на свою базу. Разведка подтвердила, что скопление неприятеля было уничтожено.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Хуснуллин оценит ущерб, который был нанесен Украиной Курской области и другим приграничным регионам. Именно с этой целью он отправился в эту и другие области с инспекционной поездкой.