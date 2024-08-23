Хуснуллин по поручению Путина оценит ущерб в Курской области

В беседе с URA.RU эксперты объяснили, зачем российский президент отправил вице-премьера Марата Хуснуллина в Курскую область и приграничные регионы, атакованные ВСУ.

Марат Хуснуллин как куратор строительной отрасли будет оценивать масштабы ущерба в регионах, граничащих с Украиной. Он составит план восстановления социальных объектов и определит размеры компенсации. Людям необходима материальная и другая поддержка.

Предстоит большая работа по восстановлению населенных пунктов, дорог, газовой и другой инфраструктуры, пострадавшей от атак.

«Составляем план по восстановлению поврежденных дорог, социальных объектов. Будем готовы оперативно все привести в порядок. Также обсудили вопросы развития региона, жилищного и дорожного строительства. Несмотря ни на что, регион продолжит развиваться», — сообщил Марат Хуснуллин.

Профессор кафедры истории и теории политики кафедры политологии МГУ Сергей Черняховский отметил, что приезд вице-премьера — событие значимое. Это показатель, в областях ставят не только боевые, но и восстановительные задачи.

Однако эксперты отмечают, что тяжело будет дать полную оценку ущербу, так как на некоторых территориях продолжается операция по освобождению земель от ВСУ.

Ранее сообщалось, что волонтер из Курской области рассказал о зверствах украинских военных.