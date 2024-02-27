Российский военнослужащий рассказал, как переквалифицировался из дизайнеров в командиры РСЗО «Град»

Командир реактивной системы залпового огня «Град» по имени Иван рассказал о работе своего расчета под Работино на Запорожском направлении.

Достижением подразделения Иван считает уничтоженный западный танк «Леопард» прямым паданием. Обычно из «Града» в определенную цель, тем более движущуюся, попасть сложно — система работает по площадям. Однако в том случае повезло, и хваленая немецкая машина превратилась в металлолом.

Иван на гражданке работал дизайнером в рекламном агентстве.

«А теперь я ландшафтный дизайнер», — пошутил военнослужащий.

Ранее сообщалось о работе в связке расчетов комплекса противовоздушной обороны С-300 и зенитно-ракетной установки «Бук» на Запорожском направлении.