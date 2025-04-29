Российский военный рассказал о физической подготовке солдат из КНДР

Солдаты Корейской народной армии прибывали в Курскую область уже с очень хорошим уровнем физической подготовки. Такое заявление сделал российский военнослужащий, который общался с ними на полигоне. Его точка зрения прозвучала в программе, которая вышла на телеканале «Соловьев Live».

Боец сообщил о своих впечатлениях о тех военных, которые прибыли в Курскую область из КНДР. По его словам, северокорейские солдаты были в возрасте 23-27 лет.

«Парни приезжают, физически подготовленные. Остается только их познакомить с нашим оружием, научить стрелять, работать из укрытия. Бойцы не хуже, чем наши», — указал он.

Военный добавил, что украинские военнослужащие начинали отступать, поскольку боятся стрелкового контакта. Для бойцов из Северной Кореи сделали специальный разговорник, чтобы они могли общаться с россиянами. Им вдобавок пришлось привыкать к обилию беспилотников вдоль линии фронта, а также к перемещению в составе малых тактических групп.

Ранее сообщалось, почему Минобороны РФ не раскрывало данные о бойцах КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. По мнению эксперта Литовкина, это было бы стратегической ошибкой. Элитные группы из КНДР сражались в рамках договоренностей с Москвой о стратегическом партнерстве.