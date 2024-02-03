Российский военный тайно проник в захваченное ВСУ село и помог отбить его

Офицер ВС России пробрался в «логово» ВСУ, которые захватили целое село. Благодаря его действиям удалось отбить местность. О подвиге одного из участников на СВО сообщили в Минобороны РФ.

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация», капитан Николай Никонов, помог отбить село Попасной под Луганском. Он скрытно пробрался в населенный пункт и следил за противником, докладывая все товарищам по рации.

Как рассказал военный, в тот день украинская армия использовала средства радиоэлектронной борьбы. По этой причине армия РФ не могла использовать беспилотники на участке: так бы не получилось ударить по цели, а удары бы вышли хаотичными.

«Своими глазами уже, биноклем, радиостанцией корректировал огонь дивизиона. Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно: и позиции ВСУшников, и близлежащие опушки, и овраг», — поделился офицер.

ВСУшники заметили российского военного и открыли огонь, но бойца удалось эвакуировать. Он отделался ранением. Благодаря его наблюдениям удалось войти в село и найти слабые места. товарищи пострадавшего уже освободили село под Луганском без него.

Офицера наградят медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени. После окончания лечения и восстановления герой планирует вернуться в зону СВО.

Ранее сообщалось, что страны Запада захотели использовать российские активы для погашения долга Украины.