Российская армия перерезала автомобильную дорогу между Суджей и Коренево. Теперь для ВСУ отрезаны все пути, по которым перебрасываются резервы в город. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль трассу Суджа — Коренево. Теперь дорога полностью простреливается, за счет чего украинские военные не могут использовать ее для снабжения своих подразделений и переброски резервов. До замыкания кольца окружения бойцам осталось пройти всего 3,5 км. После этого в котел попадет порядка 4 тыс. украинских солдат и офицеров.

«Американские и британские наемники пытаются бежать с оставшихся огневых позиций ВСУ: в иностранных батальонах — огромные потери, раненых и тела погибших украинское командование отказывается эвакуировать», — указал микроблог.

По имеющимся данным, в районе Суджи сейчас находится порядка тысячи единиц западной техники. Российские части заняты ее активным уничтожением.

Ранее сообщалось, что российской армией в Курской области были освобождены села Орловка и Погребки. ВСУ потеряли в этом регионе порядка 270 человек за одни сутки.