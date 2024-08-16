В ходе СВО российский военнослужащий совершил смелый поступок, уничтожив боевую машину пехоты (БМП) украинских вооруженных сил в непосредственной близости от позиций противника. Об этом сообщает информационный ресурс SHOT.

Согласно полученным данным, инцидент произошел в районе Курска. Оператор беспилотного летательного аппарата обнаружил оставленную украинскими военными БМП-1 11 августа. Примечательно, что в момент обнаружения техники поблизости в лесном массиве укрывались шесть бойцов ВСУ.

Проявив инициативу и мужество, российский военнослужащий с позывным «Армян» самостоятельно принял решение действовать. Он добрался до местонахождения вражеской боевой машины на гражданском автомобиле, несмотря на потенциальную опасность.

Прибыв к цели, «Армян» облил БМП горючим веществом и поджег ее, тем самым лишив противника важной боевой единицы. Стоит отметить, что, вопреки ранее распространенной информации, двигатель боевой машины на момент уничтожения не был заглушен.

За проявленную отвагу и находчивость российский военнослужащий будет представлен к государственной награде.

Ранее стало известно о том, что ВСУ наносят удар по еще одному мосту в Курской области.