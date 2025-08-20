Спасти невозможно: Федерация альпинизма России прокомментировала ЧП с Натальей Наговициной

Российскую альпинистку Наталью Наговицину заблокировала непогода на пике Победы — одной из самых суровых вершин планеты. По заявлению Федерации альпинизма России шансов на успешную эвакуацию крайне мало из-за экстремальной высоты и сложного рельефа. Об этом сообщает ТАСС.

Спасательная операция на высоте более 7000 метров превратилась в борьбу с невозможным. Альпинистка Наталья Наговицина, по предварительным данным, получила травмы и не может самостоятельно передвигаться по опасному гребню.

Как заявили в Федерации альпинизма России, к такому сложному маршруту она была не готова. Основная проблема — недоступность места для авиации. Разреженный воздух на высоте свыше семи километров делает подлет вертолетов невозможным.

Единственная надежда — группа спасателей из Киргизии, которая пешком пробивается к ней через лабиринты ледников. Но их путь займет не менее двух-трех суток в условиях низких температур и сильного ветра. Пик Победы — высочайшая точка Тянь-Шаня (7439 м), известная коварным характером и непредсказуемой погодой.

Ранее сообщалось о том, что четыре спасателя отправились на помощь российской альпинистке Наталье Наговициной.