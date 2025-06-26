Российскому бизнесмену вынесли приговор в Лондоне по иску его бывшей жены

Российский нефтетрейдер Михаил Крупеев получил от британского суда приговор в виде 28 дней лишения свободы условно по иску от его бывшей супруги. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Предприниматель и его жена переехали в Великобританию в 1993 году. В 2000 году они получили гражданство этой страны. Затем выяснилось, что у бизнесмена есть вторая семья в России, наличие которой он скрывал. Поэтому Елена Крупеева решила развестись. При разводе суд постановил разделить имущество, но Крупеев игнорировал судебные предписания. По этой причине состоялось новое судебное заседание. Теперь ему придется выплатить £196 тыс. экс-супруге и еще £90 тыс. дополнительных судебных расходов. Помимо этого был вынесен приговор об условном наказании в виде 28 дней содержания в тюрьме.

«Я не хотела подавать заявление о заключении моего мужа в тюрьму. Но после многочисленных попыток добиться от него выполнения судебных предписаний у меня просто не осталось выбора», — указала женщина.

Сам магнат присутствовал в суде заочно, он в это время находился на Кипре.

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