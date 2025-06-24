Жители Венеции выступили против свадьбы миллиардера Джеффа Безоса

Предстоящее бракосочетание основателя Amazon Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес вызывает недовольство у венецианцев. Торжества, запланированные на три дня и начинающиеся в этот четверг, предполагают аренду элитных отелей и использование многочисленных водных такси. Однако протестующие намерены блокировать каналы, выражая свое неприятие присутствию Безоса в городе и затрудняя передвижение гостей.

Беспокойство активистов связано с ожидаемым притоком туристов, вызванным приездом знаменитостей, включая, к примеру, Иванку Трамп. Они подчеркивают, что переизбыток туристов негативно влияет на экологию Венеции, ухудшая качество воздуха и загрязняя водные ресурсы, а также делает жилье недоступным для обычных горожан.

Согласно данным, опубликованным Reuters со ссылкой на городские власти, население исторического центра Венеции сократилось с более чем 170 тыс. человек в 1954 году до 49 тыс. в прошлом году.

Одна из участниц протеста заявила агентству Reuters, что недопустимо, чтобы кто-либо, обладая миллиардным состоянием, мог арендовать целый город для личных нужд. Недавно на площади Сан-Марко был развернут баннер с изображением Безоса и надписью: «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете платить больше налогов».

Годом ранее итальянская полиция заморозила €121 млн на счетах миланского филиала Amazon по подозрению в уклонении от уплаты налогов и нарушении трудового законодательства. По предварительным оценкам, расходы на свадьбу колеблются от 10 до €34 млн.

Ранее сообщалось, что миллиардер Джефф Безос подпишет жесткий брачный контракт с невестой перед свадьбой.