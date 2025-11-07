Рост подростковой преступности в России связали с демографическим всплеском

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова предложила неожиданную демографическую трактовку увеличения числа правонарушений среди несовершеннолетних. Соответствующее заявление она сделала в интервью информагентству Ura.ru.

Детский омбудсмен пояснила, что наблюдаемая негативная тенденция может быть напрямую связана с простым увеличением количества подростков в стране. По ее мнению, к криминально активному возрасту сейчас подошла многочисленная когорта детей, рожденных в период недавнего бэби-бума.

«Есть объективный фактор роста преступности. Сейчас как раз к этому возрасту подошли дети того периода, когда был всплеск рождаемости», — отметила Титова.

В качестве противодействия она призвала активнее вовлекать подростков из группы риска в работу образовательных центров и досуговых клубов, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя оставлять молодых людей наедине с их проблемами.

