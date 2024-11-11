Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новые истребители Су-57 и Су-35С в Воздушно-космические силы России. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что это не последняя партия самолетов, ожидаемая в текущем году, сообщил ТАСС.

Истребители успешно прошли все заводские испытания и были приняты техническими специалистами. Летчики Минобороны провели тестирование самолетов в различных режимах.

Как сообщили в госкорпорации, только что переданные Су-57 и Су-35С благополучно прибыли на свою базу.

Предприятия ОАК продолжают активно работать для выполнения своих производственных обязательств. В течение года планируется поставка следующих партий самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей Су-35С 4++ поколения. Эти машины находятся на разных стадиях производства и тестирования.

Вадим Бадеха также подчеркнул, что при разработке Су-57 были реализованы все аспекты пятого поколения, в том числе малозаметность.

Инновационные технологии и заложенные интеллектуальные решения обеспечивают высокие летные и боевые характеристики этих истребителей.

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