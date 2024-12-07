«Ростех»: удар западных танков хуже танков РФ

Российские танки продемонстрировали высокую живучесть в зоне спецоперации за счет грамотной защиты и компоновки, а западные танки без доработанной по отечественному примеру защиты удар держат хуже. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Уточняется, что западные конструкторы в первую очередь полагались на комбинированную броню, а российскими была принята концепция комбинированной брони с динамической защитой.

Отмечается, что в России на танки стали устанавливать почти всеракурсную динамическую защиту, усиленные боковые экраны, дополнительную защиту башни и надгусеничных полок, защиту кормы. Помимо этого, они оснащаются средствами против БПЛА.

Добавляется, что при имеющемся автомате заряжания у отечественных танков меньше заброневой объем, за счет этого они могут выдержать множественные попадания вражеских средств поражения различного типа.

Ранее сообщалось, что Киев бросил в бой Abrams и Leopard в курской Новоивановке.