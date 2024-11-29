ВСУ, похоже, уже не знают, что задействовать в боях за удержание оккупированной части Курской области России, только бы не ударить в грязь лицом перед западными кураторами, поделился мнением в беседе с РИА Новости замначштаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

Как рассказал собеседник агентства, украинские боевики, доселе державшие оставшиеся у ВСУ западные танки Abrams и Leopard, решили задействовать их в боестолкновениях в одном из ключевых населенных пунктов Новоивановка в Курской области.

«Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так», — уточнил Орел.

По словам российского бойца, что три четверти Новоивановки в настоящее время находится под контролем армии РФ, однако ВСУ пытаются отчаянно контратаковать, применяя в бою технику НАТО.

«По три-четыре наката в день с тяжелой техникой», — добавил он.

Напомним, 22 ноября в Россию вернулись более 40 жителей Курской области, которых держали в украинском плену.