Москвичка едва не ослепла на Бали после того, как раздавила во сне ядовитого томката

Отпуск на Бали едва не обернулся для московской туристки потерей зрения. Дарья (имя изменено) пострадала от контакта с ядовитым насекомым томкатом, раздавив его во сне прямо на лице.

По информации телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в одну из ночей пребывания на острове. Девушка проснулась от сильного жжения, а спустя несколько минут ее лицо покрылось ярко-красными пятнами. Знакомая с фауной Юго-Восточной Азии, Дарья сразу заподозрила томката — мелкого жука, внешне напоминающего муравья. Она вспомнила, что ночью плохо спала и ворочалась, а в какой-то момент почувствовала неприятное прикосновение в районе скул. Очевидно, насекомое ползло по лицу, и девушка неосознанно раздавила его. Весь яд оказался всего в паре сантиметров от глаза.

При контакте томкат выделяет вещество педерин, которое по токсичности в 12 раз превосходит яд кобры. Этот токсин вызывает серьезные химические ожоги, сильные волдыри и аллергические реакции. Наибольшую опасность он представляет при попадании на слизистую оболочку глаза — это может привести к необратимой потере зрения. По словам других туристов, ранее столкнувшихся с этими насекомыми, шрамы от ожогов могут оставаться на всю жизнь.

Инцидент с Дарьей — не единичный случай. Томкаты, или жуки-хищники, часто активизируются в дождливый сезон и привлекаются светом в дома и отели. Местные жители и опытные путешественники рекомендуют ни в коем случае не давить насекомых голыми руками, а аккуратно сдувать или стряхивать их. При попадании яда на кожу необходимо немедленно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом и обратиться к врачу. Дарье, к счастью, удалось избежать попадания токсина в глаз, однако ей предстоит длительное лечение от полученного химического ожога.

