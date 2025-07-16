Ространснадзор внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежит найденный Ми-8

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведет внеплановую проверку авиакомпании «Взлет» после крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Инспекция будет проведена силами Межрегионального территориального управления (МТУ) по Дальневосточному федеральному округу. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Обгоревшие обломки воздушного судна были обнаружены накануне в 122 км от Охотска в труднодоступной местности.

Вертолет выполнял рейс по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан и перестал выходить на связь вечером 14 июля на последнем отрезке пути. По данным источников, Ми-8 направлялся к месту постоянной дислокации после проведенного ремонта. На борту находились пять человек — их судьба остается неизвестной. Сигнал бедствия при этом с борта не поступал.

Спасатели продолжают работу на месте крушения, пытаясь установить причины катастрофы. Управление Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

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