«Рот закрой»: появились подробности нападения неадеквата на школу в Челябинске

Мужчина, ворвавшийся с ножом в школу Челябинска, ранее был ее учеником. Об этом стало известно SHOT. Телеграм-канал также опубликовал кадры, на которых видно, как молодого человека скрутили и держали до приезда полиции.

Утром 10 апреля стало известно, что неадекватный мужчина с ножом проник в школу № 145 в Челябинске. Сообщалось, что молодой человек повредил турник. Сотрудники учебного заведения оперативно отреагировали на инцидент, благодаря чему жертв и пострадавших удалось избежать.

Как сообщили в администрации школы, бывшего ученика уже вывели. Сейчас занятия проходят в обычном режиме.

По информации SHOT, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его действия были нелогичными. После того как он перелез через турникет, молодой человек направился в сторону кабинета директора школы. Действия неадеквата пресекли учителя физкультуры и ОБЖ, которые не дали злоумышленнику пройти дальше.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, слышно, как мужчина ругается матом. Один из сотрудников учебного заведения ударил его по щеке, чтобы привести в чувства, и призвал «закрыть рот».

Ранее сообщалось, что в Тольятти школьник получил травму из-за спора на 100 рублей.