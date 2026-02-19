Розовая смерть на снегу: догхантеры устраивают ловушки для собак в Жуковском

Жители Жуковского бьют тревогу: в одном из излюбленных мест для выгула собак обнаружено вещество ярко-розового цвета, рассыпанное прямо на снегу. Фотография опасной находки, сделанная в Треугольном лесу напротив жилого комплекса «Парк Сити», мгновенно разлетелась по городским сообществам в социальных сетях. REGIONS выяснил, что яркие пятна действительно могут быть опасны для животных.

Жители подмосковного города полагают, что у догхантеров началось некое весеннее обострение: уже не первый раз на снегу видят розовые пятна и россыпь веществ.

«В Треугольном лесу, напротив Парк Сити, догхантеры рассыпали отраву для собак. Будьте осторожны!!!», — предупреждают друг друга горожане.

Корреспондент REGIONS обратился за комментарием к ветеринару из Жуковского Екатерине, чтобы понять, насколько серьезна угроза. Специалист подтвердила самые мрачные опасения: яркое вещество в парке с высокой долей вероятности может оказаться ядом для животных. По словам эксперта, догхантеры часто используют красители в преступных целях — либо чтобы отличать обработанные участки, либо чтобы привлечь внимание животных, маскируя отраву под мясо или субпродукты. В последнее время действительно фиксируются случаи применения яда именно розового цвета, содержащего токсичные вещества, поражающие нервную систему и внутренние органы.

Ветеринар описала тревожные симптомы, которые должны заставить владельцев бить тревогу: общая картина отравления включает слабость, нарушение координации, рвоту, судороги и обильное слюноотделение. В тяжелых случаях собака может погибнуть за считаные часы, предупредила Екатерина.

Специалист дала ряд важных рекомендаций для защиты четвероногих друзей. Во время прогулок необходимо внимательно смотреть под ноги, особенно в лесопарковых зонах. В местах, где животное с высокой долей вероятности может что-то подобрать с земли, собаку следует выгуливать в наморднике. Если же избежать контакта с ядом не удалось и есть подозрение, что питомец съел отраву, необходимо немедленно вызвать у него рвоту и срочно везти в ветеринарную клинику. Желательно сохранить образец подозрительного вещества или хотя бы сфотографировать его.

Особое предостережение ветеринар сделала относительно распространенного мифа о молоке: категорически недопустимо давать его животному при отравлении неизвестным ядом, поскольку оно может ускорить всасывание некоторых токсинов.

«Главное — не ждать. Домашние методы не работают против современных ядов. Нужна срочная госпитализация и введение антидота, если он существует», — подытожила Екатерина.

Пока неизвестно, удалось ли найти злоумышленников, рассыпавших розовый порошок в лесопарке, но жители Жуковского также уже проявили бдительность, предупредив друг друга о смертельной опасности, скрывающейся под снегом.

Накануне о догхантерах стали предупреждать также в Подольске Мособласти, однако там агрессор не скрывается, а открыто объявляет о намерениях.