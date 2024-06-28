RS: армия США увлеклась сверхсложной техникой и это стало вести к гибели солдат

Увлечение Пентагона крайне сложной техникой стало приводить к регулярной гибели военнослужащих. Их убивают мудреные и ненадежные образцы вооружений. Так считает Дэн Грейзер, сотрудник Центра Стимсона. Свою точку зрения он изложил на страницах издания Responsible Statecraft.

В качестве примера эксперт привел конвертоплан V-22 Osprey, который бьется гораздо чаще обычных вертолетов. Только за последние два года в катастрофах с его участием погибло 20 военных.

«Немудрено зациклиться на изъянах Osprey. Однако при этом остается за кадром, что Osprey — лишь одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны», - указал Грэйзер.

Он также перечислил образцы другой крайне сложной и неудачной техники в армии Соединенных Штатов. Эсминцы Zumwalt, истребители F-35 Lightning, программа «Боевые системы будущего» - все они привели к огромным тратам из бюджета с малой отдачей при этом. Благодаря этому армия США теряет технику по износу заметно быстрее, чем получает новые образцы. Все это постепенно подрывает эффективность военного ведомства.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин впервые с прошлого года совершил звонок главе Министерства обороны РФ. Американец при этом указал на большую важность сохранения коммуникаций между двумя странами на фоне украинского конфликта.