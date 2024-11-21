RS: жители Украины заплатят жизнями за поставки из США противопехотных мин

Решение администрации Байдена предоставить Киеву противопехотные мины очень спорное. Данный шаг не изменит ход конфликта, но подвергнет серьезной опасности самих украинцев. Так считает издание Responsible Statecraft.

При отправке мин на Украину глава Минобороны США Остин заявил, что данные вооружения безопасны, поскольку имеют функцию самоликвидации. В то же время они способны дать ответ российским военным на изменение их тактики. Журналисты назвали такое решение спорным, точно так же, как и поставку кассетных боеприпасов.

«Этот шаг может дать ограниченный военный эффект, но он несет огромный риск для гражданского населения Украины и не переломит ход войны в пользу Киева», — указано в статье.

В ней также говорится, что Остин заблуждается. По мнению экспертов, механизм самоликвидации у мин не срабатывает в 150 раз чаще, чем утверждает Пентагон. Эта статистика наработана во время войны в Персидском заливе. Решение о поставке мин явно политическое, оно продиктовано желанием Байдена показать, что Белый дом не прекратил поставлять помощь Киеву.

Ранее в США объяснили поставку мин острым желанием приостановить российское наступление на украинской территории. По мнению высокопоставленных чиновников, мины являются самым эффективным способом сделать это.