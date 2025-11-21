«Прошел СВО, но сломал ногу на тротуаре»: участник боевых действий стал инвалидом в тылу

В Набережных Челнах участник специальной военной операции (СВО), прошедший фронт без серьезных ранений, получил тяжелую травму в мирных условиях, сообщило издание «Вечерняя Казань».

В январе 2025 года мужчина поскользнулся и упал на обледеневшем тротуаре, в результате чего сломал ногу. Из-за полученной травмы ему присвоили вторую группу инвалидности.

Суд признал виновной в инциденте управляющую компанию, отвечающую за содержание городской территории. На коммунальщиков возложили обязанность возместить материальный ущерб в размере 15 тыс. руб., которые были потрачены на лечение и реабилитацию. Кроме того, пострадавшему выплатят 800 тыс. руб. в качестве компенсации за перенесенные нравственные страдания.

