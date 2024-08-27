Два украинца на лодке уплыли от мобилизации к российским военным

Два мужчины из Одессы пересекли Днепр на резиновой лодке и сдались ВС РФ, которые базируются на Кинбурнской косе. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на данные, полученные от командира взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным Смерч.

Описываемая история произошла 18 августа. Дежурный противотанковый расчет заметил плавательное средство на воде, а позже и двух гражданских лиц с белыми флагами, сделанными из тряпок. Мужчины были встречены на берегу. Как оказалось, что из Одессы приплыли граждане возрастом около 30-35 лет, которые не имели при себе оружия.

«С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников.<...> Они во избежание мобилизации приняли решение пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам», — рассказал подробности командир.

Он также отметил, что российские военные готовы принять и помочь всем гражданским лицам, прибывающим на Кинбурнскую косу.

Ранее сообщалось о том, что российская авиация нанесла успешный удар по аэродромам вооруженных сил Украины. Самые чувствительные потери украинцы понесли на южном направлении, где были ликвидированы сотни военных, а также большое число различной техники.