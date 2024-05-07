RT: ВСУ готовят массированный удар полусотней БПЛА по РФ утром 7 мая

Украинские ВС планируют совершение массированного удара по российской территории ранним утром 7 мая. Соответствующее заявление сделали журналисты телевизионного канала RT со ссылкой на источники. Пост был опубликован в официальных социальных сетях канала.

Текст публикации гласит, что ВСУ планируют атаку по территории РФ с 6 утра 7 мая. Согласно информации источника, в ходе данной атаки, украинской стороной будет применено более полусотни БПЛА и десятки дальнобойных ракет.

Уточняется также, что украинские ВС собираются сначала запустить дроны, для израсходования ресурсов российских систем ПВО, а затем ударить по согласованной заранее цели при помощи снарядов. Источник канала также заявил, что данная атака является первой в своем роде «настолько сильной» со стороны Киева.

Ранее сообщалось об уничтожении 5 украинских дронов у берегов Крыма.