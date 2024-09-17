Глава «ЕРСМ Сибири» арестован по делу о многомиллионном хищении

В Красноярске разворачивается громкое дело о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на строительство стратегически важного объекта.

Центральный районный суд города принял решение о заключении под стражу Романа Безрукова, генерального директора компании «ЕРСМ Сибири», подозреваемого в причастности к хищению колоссальной суммы в 900 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Судья Александра Сизых, ведущая это резонансное дело, огласила постановление об избрании меры пресечения для Безрукова. Согласно решению суда, руководитель строительной компании проведет за решеткой 1 месяц и 19 суток. Этот срок определен следствием как необходимый для проведения ключевых следственных действий и предотвращения возможного воздействия на ход расследования.

Дело вызвало широкий общественный резонанс, учитывая масштаб предполагаемого хищения и значимость объекта — центра связи Министерства обороны Российской Федерации. Следователи полагают, что средства, выделенные на реализацию важного государственного проекта, могли быть использованы не по назначению.

Арест Безрукова может стать лишь первым шагом в расследовании этого сложного дела. Эксперты отмечают, что подобные финансовые махинации редко осуществляются в одиночку, и не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены новые фигуранты.

Ожидается, что ход расследования будет находиться под пристальным вниманием как правоохранительных органов, так и общественности.

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