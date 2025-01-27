Закладчик из Омска съел сверток с наркотиками во время задержания

Пара из Омской области попалась на распространении наркотических веществ в ЯНАО. Как со ссылкой на УМВД по северному региону пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , мужчина пытался спрятать запрещенный товар в желудке.

В ЯНАО при оперативной работе и поддержке СОБРа, а также сотрудников Наркоконтроля, задержали женщину и мужчину. Оба находились в Салехарде и, как установили, пытались сбыть крупную партию наркотических веществ синтетического происхождения. Пара планировала распространить «отраву» с помощью закладок в городе.

При этом омич в процессе задержания съел один из свертков, где, предположительно, находилось запрещенное вещество. Мотив сибиряка пока не установлен, ведь следом силовики нашли при нем еще шесть образцов. Всего изъяли 143 грамма наркотических веществ.

Экспертизы и установление подробностей в ЯНАО продолжаются. Было возбуждено уголовное дело по разным статьям, включая и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой лиц в крупном размере».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у жителя столицы нашли десятки свертков с наркотиками.