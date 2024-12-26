Руководство ФСБ сменили в Крыму и Севастополе

В Республике Крым произошла смена руководства регионального управления Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время выступления на телеканале «Крым 24».

Он поблагодарил все руководство ФСБ за его работу, в частности, за предотвращение четырех покушений на него самого.

«Спасибо коллегам из ФСБ, лично Михайлюку Леониду Владимировичу, который был начальником управления до последней недели», — указал Аксенов.

Уже появилась информация, что Михайлюка переводят в Краснодарский край, он будет возглавлять управление этого же ведомства. А в Крым прибыл новый глава, его уже представили личному составу, а также главам других официальных ведомств.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили в Москве целую серию терактов. На работников Минобороны должны были совершаться покушения с помощью взрывчатки. В каждом случае СВУ маскировались под безобидные предметы, например, под папку с документами либо пауэрбанк. Все это делалось по заданию спецслужб с Украины.