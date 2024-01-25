Руководство Туапсинского района сообщило о локализации пожара на нефтебазе

Безопасность
freepik.com

Фото: [freepik.com]

Пожар, который вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Туапсинском районе, был локализован огнеборцами. Им удалось ограничить распространение огня. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в Telegram-канале.

Этот пожар вспыхнул ночью, и его ликвидацией занялись соответствующие службы. К месту возгорания приехал глава Туапсинского района Сергей Бойко. Он вошел в оперативный штаб по ликвидации данного ЧП, в его задачу входит координация действий местных муниципальных служб с другими ведомствами.

По имеющимся данным, на территории нефтебазы горит вакуумная установка. Пламя уже локализовано, пострадавших при пожаре не выявлено.

Ранее пожар происходил на нефтебазе в Брянской области. Он случился по вине украинского беспилотника. ПВО удалось перехватить дрон, но при посадке он успел сбросить боеприпас. Министерству по чрезвычайным ситуациям пришлось задействовать для тушения пожара специальный поезд.

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