Румыния подняла истребители F-16 после атаки дронов в приграничной зоне Украины

В ночь на 6 августа Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 для мониторинга воздушного пространства после обнаружения радарами целей в приграничной зоне Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.

По данным румынского оборонного ведомства, российские силы в это время наносили массированные удары беспилотниками по району Измаила, расположенному вблизи румынской границы.

Военные системы раннего предупреждения зафиксировали активность в украинском воздушном пространстве, в районе, прилегающем к румынскому уезду Тулча.

Кроме того, в 01:10 мск времени жители населенного пункта получили экстренное оповещение через систему RO-Alert с предупреждением о возможной опасности.

Истребители ВВС Румынии провели патрулирование, но не обнаружили нарушений национального воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что истребители США перехватили самолет-нарушитель у гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Нью-Джерси.