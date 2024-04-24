Русская ПВО уничтожила летевший атаковать Воронежскую область БПЛА реактивного типа

Боевые расчеты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны выявили в небе над Воронежской областью летевший атаковать территорию региона украинский реактивный беспилотник, проинформировал во вторник вечером губернатор Гусев.

Как уточнил глава Воронежской области, в результате падения обломков вражеского БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений на земле никто не пострадал.

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — отметил он.

Гусев добавил, что в настоящее время в регионе сохраняется опасность атаки вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили вражескую «Ольху».