Рыбак с мертвым братом дрейфовал по реке Чулым в Красноярском крае

В Красноярском крае трагический случай произошел на реке Чулым: рыбак, потеряв брата, несколько суток дрейфовал по воде на неисправной моторной лодке. Об этом инциденте сообщила краевая спасательная служба «Спасатель» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, двое мужчин отправились на рыбалку примерно четыре дня назад. Изначально россияне поддерживали связь с семьей, но затем сын одного из них получил трагическое известие о кончине его дяди от отца.

После этого обеспокоенный сын обратился за помощью к экстренным службам. Дополнительной проблемой стала поломка мотора у лодки, что лишило рыбаков возможности добраться до берега.

Спасатели из Шарыповского отряда обнаружили и сопроводили дрейфующее судно к берегу в районе деревни Ершово. Выжившего рыбака и тело погибшего брата передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования. Обстоятельства и причина смерти мужчины в настоящее время остаются невыясненными.

