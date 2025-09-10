Рыбалка закончилась трагедией для жителя Брянской области

В Брянской области неудачная рыбалка привела к инвалидности местного жителя. Информацию об этом распространил телеграм-канал Baza.

Мужчина, увлеченный своим хобби, забросил удочку и случайно задел высоковольтный провод. Мощный электрический разряд лишил его трудоспособности.

В связи с произошедшим прокуратура обратилась в Севский районный суд с иском к компании «Брянскэнерго». Целью иска было получение компенсации для пострадавшего, включающей возмещение упущенной прибыли в размере 155 тыс. руб., затрат на медицинскую помощь в размере 11 тыс. руб., а также 7 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Однако судебное разбирательство установило, что причиной несчастного случая стала невнимательность самого рыбака. Суд обязал компанию выплатить пострадавшему 155 тыс. руб. в качестве компенсации потерянного заработка. В качестве моральной компенсации гражданин получил лишь 50 тыс. руб.

