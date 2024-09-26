Рынок стройматериалов горит на площади 2,7 тысячи «квадратов» под Владимиром

Строительный рынок полыхает в эти минуты в городе Ковров во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по региону.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет 2700 квадратных метров. В настоящее время огнеборцы пытаются локализовать пламя. Информации по пострадавшим не приводится.

«Площадь пожара во Владимирской области — 2750 квадратных метров», — говорится в сообщении экстренных служб.

В ликвидации пожара участвуют 15 специалистов, задействованы пять единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области на территории асфальтобетонного завода загорелась установка для разогрева битума.