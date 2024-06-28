РЖД восстановили движение поездов в Коми после аварии поезда

Движение составов на участке пути Инта 1 – Угольный в Коми было восстановлено. Ранее там произошла авария, связанная со сходом пассажирского поезда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги.

В половине четвертого утра сегодня, 28 июня, рабочим удалось восстановить пути на участке железной дороги между станциями Инта 1 и Угольный на территории Республики Коми.

«Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда», - заявили представители компании АО «РЖД».

До этого железнодорожники смогли наладить движение только по одному пути. Они пропускали составы в реверсивном режиме в обоих направлениях. Теперь дорога работает по своему обычному графику.

Ранее сообщалось, что из-за схода пассажирского поезда в Коми пострадали 70 человек, десять из них оказались в тяжелом состоянии. Авария произошла из-за подмыва путей.