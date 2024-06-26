В результате схода поезда в Коми десять пассажиров находятся в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии пострадавших в результате инцидента на железнодорожных путях в Республике Коми, где 26 июня пассажирский поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельсов.

Всего в составе передвигалось 215 человек, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 15 пострадавших, позже их число увеличилось до 20 человек. При этом, по данным РЖД, травмы получили 70 человек. Власти региона заявили, что 10 граждан находятся в тяжелом состоянии. Погибших среди пассажиров нет. Всем оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия в городе Инта находится глава Республики Владимир Уйба. Предварительная причина произошедшего - подмыв полотна в связи с сильными осадками в регионе. Всего перевернулись 9 вагонов из 14. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пассажиров, находившихся в уцелевших вагонах переместят в другой состав, который прибыл на замену. Они продолжат поездку по маршруту до Новороссийска.