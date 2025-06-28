С 1 июля в России изменятся правила хранения данных граждан
Персональные данные россиян запретят хранить за рубежом
Фото: [pxhere.com]
С 1 июля 2025 года в России вступит в силу запрет на хранение персональных данных граждан за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь весь цикл обработки должен осуществляться только на территории РФ. Соответствующие изменения внесены в поправках к закону «О персональных данных».
До того, как нововведение вступит в силу, операторы персональных данных могут обрабатывать информацию на отечественных серверах, а потом передавать базы для анализа иностранным обработчикам. С 1 июля это будет сделать невозможно.
Операторы персональных данных не смогут записывать, систематизировать, накапливать, хранить, обновлять, изменять и извлекать персональные данные граждан РФ с помощью баз, которые находятся за пределами нашей страны.
Ранее киберэксперт Бастрыкин рассказал, как защитить свои данные от взлома мошенниками.