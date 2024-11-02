С 2025 года сотрудников ЧОП в учебных заведениях обяжут носить с собой оружие в случае ЧС

Антон Шалаев, глава Росстандарта, сообщил о введении изменений в ГОСТ, касающихся деятельности ЧОП в школах. Согласно этим поправкам, охранники должны будут иметь при себе наручники и резиновую дубинку, а в некоторых случаях — бронежилет и служебное оружие, передают «Известия».

Шалаев уточнил, что изменения вступят в силу с января 2025 года. Новые требования распространяются на охранные службы, действующие в детских садах, школах и профессиональных учебных заведениях. Они включают регламентацию работы охраны, порядок доступа учащихся в здания и обязанности охранников в различных ситуациях. Согласно поправкам, охранники должны будут предоставить документы о прохождении дополнительной физической подготовки, например, по действиям в условиях нападения.

В условиях повышенной опасности, назначенной местными властями, охранники обязаны иметь при себе бронежилет, каску и служебное оружие, для использования которого потребуется специальная лицензия.

Ранее юрист Анна Венчакова предложила омолодить охранников после нападения на школу в Челябинске. По ее словам, статистика нападений в учреждениях образования неутешительна как в России, так и по всему миру.