С Блиновской прекратили взыскание более миллиарда рублей налогов

Исполнительное производство по взысканию с Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», суммы свыше 1,1 млрд руб. за налоги было приостановлено, сообщило РИА Новости.

Согласно информации, с Блиновской было взыскано ровно 1 168 855 426 руб., однако в конце ноября 2024 года принято решение о прекращении процедуры в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве» — по причине банкротства блогера.

Тем не менее остается непогашенной задолженность Блиновской в размере 2,5 тыс. руб., по которой продолжается взыскание.

Ранее сообщалось, что Блиновская обжаловала решение суда о собственном банкротстве.