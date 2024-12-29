С борта разбившегося в Южной Корее самолета спасли троих человек
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Троих человек эвакуировали с борта самолета, разбившегося в Южной Корее. Об этом сообщает агентство news1.
Число жертв авиакатастрофы оценивается в 28 человек.
В самолете летел 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа.
Известно, что лайнер летел из Бангкока в Муан.
Напомним, самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air пролетел мимо взлетно-посадочной полосы при посадке, врезался в ограждение, после чего загорелся.
Пожар ликвидировали, после чего специалисты приступили к спасению людей, находившихся в хвостовой части.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
Ранее сообщалось о том, что погибший в авиакатастрофе под Актау пилот спас жизнь пассажиру в 2020 году.