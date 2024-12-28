Погибший в авиакатастрофе под Актау пилот спас жизнь пассажиру в 2020 году

Пилот Игорь Кшнякин с самолета AZAL, потерпевшего крушение 25 декабря, уже находился в критических ситуациях. По словам его сына, в 2020 году отец спас жизнь пассажиру.

Игорь Кшнякин посвятил авиаотрасли 40 лет. За эти годы он летал на самолетах разных типов, и, конечно, сталкивался с разными ЧП и ситуациями, где от решения зависела жизнь человека. Например, такая произошла в 2020 году. По словам сына покойного, при полете из Баку в Москву одному из пассажиров стало очень плохо.

«Нужна была экстренная посадка: до Москвы человек бы не дотянул. Отец, КВС, совершил быструю, но мягкую посадку, и человек остался жив. Когда отец делился со мной этой историей — радовался, что сумел сохранить жизнь человека», — заявил собеседник издания.

О смерти отца-пилота молодой человек узнал от одногруппников из Баку. Позже информацию о гибели родственника подтвердили по горячей линии.

Напомним, что на судне Embraer, упавшего у Актау 25 декабря, находились граждане Казахстана, России и Азербайджана. Погибли 38 человек.

Ранее сообщалось, что Путин и президент Казахстана обсудили авиакатастрофу под Актау.