С бывшего мэра Иваново взыскали больше 3 млн руб. незаконных премий

С бывшего главы администрации города Иваново Владимира Шарыпова взыскали через суд более 3 млн руб. незаконных премий, которые он сам себе начислил, пока находился в кресле мэра. Об этом сообщил ТАСС.

Шарыпов на протяжении восьми лет, с 2016 по 2024 год, назначал сам себе стимулирующие выплаты. За счет этого он получил более 3 млн руб.

«Прокурор Ивановской области обратился в суд с иском о взыскании с бывшего главы областного центра неосновательного обогащения в пользу муниципального образования. Суд требования прокурора удовлетворил», — указали журналистам в прокуратуре.

Решение суда уже вступило в законную силу. Надзорное ведомство взяло на себя контроль за исполнением судебного вердикта.

