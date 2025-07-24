С экс-главы департамента Минкульта и его подельников взыскали 19 млн руб. за хищения

С двух бывших чиновников Министерства культуры и двух предпринимателей решением суда взыскано 19,35 млн руб. Именно столько средств было похищено ими при реставрации Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от правоохранительных органов. Согласно ей Владимир Цветнов, который ранее возглавлял департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ, и его заместитель Павел Мосолов заключили пять государственных контрактов с бизнесменами, Сергеем Семиковым и Татьяной Магдеевой. По этим контрактам назначалось проведение историко-культурных экспертиз теми органами, которые не имели права такое делать. Вдобавок работы проводились по завышенной стоимости.

«Суд постановил исковые требования заместителя Генерального прокурора РФ удовлетворить. Взыскать в возмещение вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 19,395 млн руб.», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело о хищении у одной из компаний 77 млн руб. Соучредитель компании и его знакомый решили похитить у организации оборудование для упаковки сигарет и линию для производства табачных изделий. Мошенники, используя фальшивые документы, искусственно создали задолженность компании перед подконтрольным им юрлицом и погасили ее оборудованием. Их махинации вскрылись.