«С непредсказуемой начинкой»: выяснилось, почему нельзя говорить по телефону рядом с бесхозными вещами

На фоне событий прошедших выходных и последнего месяца полезно вспомнить о правилах антитеррористической безопасности. О них рассказал общественный деятель и активный участник эфиров «Народного фронта» Сергей Костеренко.

По его словам, Западу выгодно раскачать ситуацию внутри России, поэтому полностью исключать дальнейшие возможные провокации других сторон не следует.

«Не стоит принимать различные предметы от незнакомых людей. Они могут оказаться с непредсказуемой начинкой. Также бесхозные предметы в общественных местах не стоит брать и самостоятельно», — подчеркнул Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возле подозрительных объектов ни в коем случае нельзя активно пользоваться мобильным телефоном.

«Если бомба оснащена радиовзрывателем, один невинный звонок с гаджета, находящегося в определенном радиусе, может спровоцировать детонацию взрывного устройства», — рассказал собеседник.

В целом Костеренко напомнил, что о любых подозрительных предметах стоит незамедлительно сообщать правоохранительным органам. Обеспечивать общественную безопасность должны именно специалисты.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве и Подмосковье отменили режим КТО.