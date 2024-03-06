Российские военные уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.

«Американца» подбил экипаж танка Т-72Б3 в ходе танковой, которая, впрочем, получилась короткой: иностранная техника была уничтожена с первого выстрела.

Это уже как минимум третий Abrams, утилизированный под Авдеевкой. Предыдущий был уничтожен благодаря слаженным действиям российских военных. Вначале западную машину обездвижили из ПТУРа, а затем ее добили дроны-камикадзе.

Все «Абрамсы» были уничтожены на Авдеевском направлении. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, что ВСУ вынуждены были бросить американские танки на это направление, так как другой техники у них не осталось. Раньше украинцы упорно держали «Абрамсы» в резерве.