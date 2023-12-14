С устроившего массовую стрельбу в Казани Галявиева требуют взыскать 1,4 миллиона рублей

Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с устроившего массовую стрельбу в гимназии №175 Ильназа Галявиева 1,4 миллиона рублей в пользу учебного учреждения, сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

Отмечается, что именно на такую сумму нанесен ущерб школе.

В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана вынес приговор Галявиеву. Он получил наказание по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 223.1 УК РФ (изготовление взрывчатых веществ) и ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества). Приговором казанский стрелок получил пожизненный срок. Он отбывает наказание в исправительной колонии №6, известной как «Черный дельфин» (расположена в городе Соль-Илецке Оренбургской области).

Выступая с последним словом, Галявиев попросил прощения у родственников погибших и пострадавших. Он также сообщил, что напишет книгу. С ее продажи он хочет закрыть все иски о моральном ущербе.

Трагический инцидент произошел 11 мая 2021 года. В этот день Галявиев, являвшийся выпускником гимназии, устроил в ней массовую стрельбу. С собой он принес охотничье ружье, из которого стрелял по всем, кто попадался на его пути. В результате стрельбы погибли 9 человек – 7 детей и 2 учителя. 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадали 650 человек.

7 декабря в Брянске 14-летняя школьница, которая училась в гимназии №5, открыла стрельбу по одноклассникам. В результате одна из учащихся с ней погибла. Сама стрелявшая покончила с собой.